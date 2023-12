MiX Telematics-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Der Aktienkurs von Mix Telematics hat im letzten Jahr eine Rendite von 6,38 Prozent erzielt, was 0,06 Prozent unter dem Durchschnitt des Informationstechnologie-Sektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Software" beträgt 6,4 Prozent, und Mix Telematics liegt aktuell 0,02 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Mix Telematics mit 8,19 USD derzeit +35,82 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Die kurzfristige Einschätzung lautet daher "Gut". Die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage ist ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +22,6 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, und es gab keine negativen Diskussionen. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt einem Tag. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Mix Telematics unterhalten. Als Ergebnis wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet, und das Anleger-Sentiment insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde langfristig eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen zu Mix Telematics gemessen, und daher wird diesem Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls gut, und es ließ sich eine positive Änderung identifizieren. Das langfristige Stimmungsbild wird daher insgesamt als "Gut" eingestuft.