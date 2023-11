MiX Telematics Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Anleger: Eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Mix Telematics eingestellt waren. Es gab insgesamt zwei positive und fünf negative Tage, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Mix Telematics daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie gibt Aufschluss darüber, wie preisgünstig eine Aktie erscheint. Wachstumsaktien weisen in der Regel ein höheres KGV auf. Mit einem KGV von 30,52 liegt Mix Telematics unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche um 56 Prozent (Durchschnitt der Branche "Software" liegt bei 69). Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf fundamentaler Basis ein "Gut"-Rating.

Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Anhand des RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Mix Telematics ergibt sich folgendes Bild: Der RSI7 liegt bei 11,43 Punkten, was darauf hindeutet, dass Mix Telematics überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt weniger starke Schwankungen im Vergleich. Mix Telematics wird hier weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Mix Telematics-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt die Rendite von Mix Telematics mit -29,08 Prozent um mehr als 41 Prozent darunter. Die "Software"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 8,09 Prozent, wobei Mix Telematics mit 37,18 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.