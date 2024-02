MiX Telematics Aktie: Hammer-Nachricht!

Der Aktienkurs von Mix Telematics verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,11 Prozent. Im Vergleich dazu ist der Durchschnitt der ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche um -0,33 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Mix Telematics eine Outperformance von +7,44 Prozent erzielt hat. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -0,28 Prozent, wobei Mix Telematics um 7,39 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Dadurch erhält das Unternehmen in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Software) ist Mix Telematics aus fundamentaler Sicht unserer Ansicht nach unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 43,98, was einen Abstand von 25 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 58,97 ergibt. Daher resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen um Mix Telematics gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, weshalb das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild "Neutral" ist.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Mix Telematics-Aktie ein Durchschnitt von 6,86 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 8,9 USD, was einem Unterschied von +29,74 Prozent entspricht. Daher wird eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 8,57 USD, wobei der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+3,85 Prozent) lag. Dadurch erhält die Aktie auf kurzfristigerer Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Mix Telematics für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.