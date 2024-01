MiX Telematics Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die Mix Telematics-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 6,68 USD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 8,61 USD, was einen Unterschied von +28,89 Prozent bedeutet. Basierend auf dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 6,14 USD liegt mit einem Unterschied von +40,23 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Mix Telematics-Aktie also eine positive Bewertung für die einfache Charttechnik.

Mit einer Dividendenrendite von 4,78 Prozent liegt die Mix Telematics-Aktie 2,52 Prozent über dem Branchendurchschnitt in der "Software"-Branche. Dies macht die Aktie zu einem lukrativen Investment im Vergleich zur Branche und erhält daher von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung für die Mix Telematics-Aktie ist insgesamt positiv, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen beiden Wochen wurden besonders positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Mix Telematics-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 6,38 Prozent erzielt, was 3,07 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich erzielt die Aktie eine Rendite von 4,76 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf dieser Stufe führt.