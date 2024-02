MiTAC bringt revolutionäre Serverlösungen auf den Markt, die mit Intel® Xeon® Scalable-Prozessoren der 5. Generation und Intel Data Center GPUs beschleunigt werden

Newark, Kalifornien (ots/PRNewswire) -MiTAC Computing Technology, eine Tochtergesellschaft der MiTAC Holdings Corp. (TSE:3706), präsentiert stolz eine bahnbrechende Suite von Serverlösungen, die unübertroffene Fähigkeiten mit den Intel® Xeon® Scalable-Prozessoren der 5. Generation (https://datacentersolutions.mitacmct.com/EN/5th-Gen-Intel-Xeon/Fox_Creek_Pass_and_Denali_Pass/) bieten. MiTAC stellt seine hochmodernen Signaturplattformen vor, die die Intel® Data Center GPUs der Intel® Max Series und der Intel® Flex Series nahtlos integrieren und so einen beispiellosen Leistungssprung für HPC- und KI-Anwendungen ermöglichen.MiTAC kündigt sein komplettes Array an Plattformen an, die die neuesten Intel Xeon Scalable-Prozessoren der 5. Generation unterstützen Letztes Jahr hat Intel das Recht zur Herstellung und zum Verkauf von Produkten, die auf den Designs der Intel Data Center Solution Group basieren, an MiTAC übertragen. MiTAC kündigt zuversichtlich ein transformatives Upgrade seines Produktangebots an und stellt fortschrittliche Plattformen vor, die die Zukunft des Computings verkörpern. Mit bis zu 64 Kernen, erweitertem Shared Cache, erhöhtem UPI und DDR5-Unterstützung bieten die neuesten Intel Xeon Scalable-Prozessoren der 5. Generation eine bemerkenswerte Leistungssteigerung pro Watt bei verschiedenen Arbeitslasten.Die MiTACs Intel Server M50FCP-Familie (https://datacentersolutions.mitacmct.com/Intel-Server-M50FCP-Family) und die Intel Server D50DNP-Familie (https://datacentersolutions.mitacmct.com/Intel-Server-D50DNP-Family) unterstützen vollständig die neuesten Intel Xeon Scalable-Prozessoren der 5. Generation, was durch ein schnelles BIOS-Update und einfache Revisionen der technischen Ressourcen ermöglicht wird, die eine unübertroffene Leistung für verschiedene Computing-Umgebungen bieten.MiTAC hat eine solide Partnerschaft mit Intel: Ein Beweis für Spitzenleistungen und gemeinsame Werte „Seit über einem Jahrzehnt gestalten wir die Zukunft durch unser Engagement für Innovation und Qualität. Heute stellen wir mit Stolz ein umfassendes Produktportfolio vor, ein Beweis für unser fortwährendes Engagement und unsere Fähigkeit, die neuesten Intel Xeon Scalable-Prozessoren der 5. Generation nahtlos zu unterstützen", sagte Hirobumi Suzuki, Vizepräsident von MiTAC Computing Technology. Hirobumi unterstreicht die Bedeutung der soliden Partnerschaft von MiTAC und Intel: „Bei unserer Zusammenarbeit mit Intel geht es nicht nur um das Geschäft, sondern um eine gemeinsame Reise, die von Werten getragen wird."Auf dem Weg zu Innovation une einer gemeinsamen Vision „Intel hat sich der Innovation und dem Ökosystem verschrieben. Die Leistung der Intel Data Center GPUs und des Intel Xeon Scalable-Prozessors der 5. Generation auf den MiTAC-Plattformen zeigt die Stärke der technischen Exzellenz und die ganze Bandbreite unserer Technologie, die sich nahtlos in unsere Ökosystem-Kollaborateure einfügt", sagte Anurag Handa, Vice President und General Manager für Customer Solutions Engineering bei Intel. „Wir sind gespannt, wie diese Integration den HPC- und KI-Anwendungen, auf die sie abzielt, zugutekommen wird."Drei verschiedene MiTAC-Plattformen mit Intel Data Center GPUs Intels Data Center GPUs bieten erstklassige Leistung in einem kompakten Design und sind damit die ideale Lösung für HPC, AI und kritische Rechenumgebungen. MiTAC stellt drei verschiedene Intel-Server-Systeme mit unterschiedlichen Intel Data Center GPUs vor. Durch den starken Austausch zentraler Komponenten und Zubehörteile können diese Server in eine Vielzahl innovativer und kundenspezifischer Konfigurationen umgewandelt werden, die genau auf die einzigartigen Anforderungen von Benutzern in kritischen Anwendungen zugeschnitten sind.Intel Server System M50FCP2UR208 der Intel Server M50FCP-Familie unterstützt 2 Einheiten der Intel Data Center GPU Max 1100 oder 4 Einheiten der Intel Data Center GPU Flex 140 und Flex 170. Die Kombination aus Intel Xeon Scalable-Prozessor der 5. Generation und Intel Data Center GPU bietet eine außergewöhnliche Rechenleistung für KI-Anwendungen in einem kompakten 2U-Rackmount-Server, der sich gut für Rechen- und KI-Anwendungen eignet.Im Zuge der Entwicklung von Anwendungen für High-Performance Computing (HPC) und Künstliche Intelligenz (KI) stellt MiTAC die Beschleunigungsmodule Intel Server System D50DNP1MFALLC und Intel Server System D50DNP2MFALAC der Intel Server D50DNP-Familie vor. Das für verschiedene HPC- und KI-Anwendungs-Frameworks optimierte Intel Server System D50DNP1MFALLC Beschleunigungsmodul unterstützt bis zu 4 Einheiten der Intel Data Center GPU Max 1550 und bietet im Vergleich zur Konkurrenz eine robuste und herausragende parallele Rechenleistung.Gleichzeitig unterstützt das Intel Server System D50DNP2MFALAC Beschleunigungsmodul bis zu 4 Einheiten des Intel Data Center GPU Max 1100 und stellt damit ein beispielhaftes High-Density-Design mit mehreren Rechenknoten in einem 2U-Schlitten mit voller Breite vor. Diese zukunftsweisende Konfiguration verdeutlicht das Engagement von MiTAC für Effizienz und Leistung im Bereich der KI- und HPC-Anwendungen.Weitere Informationen finden Sie auf der MiTAC Intel Server Systems-Website unter https://datacentersolutions.mitacmct.com/. (https://datacentersolutions.mitacmct.com/)Das Intel-Logo, das Bild und der Produktname, auf die in diesem Artikel Bezug genommen wird, sind exklusives Eigentum von INTEL.Über MiTAC Computing Technology Corp. MiTAC Computing Technology Corp, eine MiTAC Holdings Corp. (TSE:3706), ist auf Cloud- und Edge-Computing-Lösungen spezialisiert und verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung. Mit einem starken Fokus auf große Rechenzentren bietet das Unternehmen flexible und maßgeschneiderte Versorgungsmodelle für verschiedene Systeme und Anwendungen. Die Produktpalette umfasst TYAN-Server, 5G ORAN-Server, Hochleistungs-KI-Server und Produkte für Rechenzentren. Die Intel Datacenter Solutions Group (DSG) hat ihr Geschäft seit Juli 2023 auf MiTAC übertragen, wodurch MiTAC sein Produktangebot um innovative Total-Cost-of-Ownership-Lösungen für die Rechenzentrumsausrüstung der nächsten Generation erweitern kann.Offizielle Website von MiTAC Computing Technology: www.mitacmct.comMiTAC DSG Website: https://datacentersolutions.mitacmct.com/