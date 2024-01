MiMedx Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die Analystenbewertung für die Mimedx in den letzten 12 Monaten zeigt, dass sie zweimal als gut und keinmal als neutral oder schlecht eingestuft wurde. Langfristig wird der Titel also von institutioneller Seite aus positiv bewertet. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen von Seiten der Analysten. Der aktuelle Kurs der Aktie liegt bei 7,76 USD, und die Analysten erwarten eine Entwicklung von 28,87 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 10 USD führt. Dies wird als gute Einschätzung betrachtet, was insgesamt zu einem positiven Rating durch institutionelle Analysten führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor konnte die Mimedx im vergangenen Jahr eine Rendite von 151,95 Prozent erzielen, was 140,55 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Biotechnologie-Branche beträgt im Durchschnitt 9,07 Prozent, und die Mimedx liegt aktuell 142,87 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes für die Aktie verzeichnet werden. Die Kommunikationsfrequenz hat ebenfalls zugenommen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Mimedx-Aktie einen Wert von 92,54 für den RSI7, was zu einer schlechten Empfehlung führt, und einen Wert von 51,72 für den RSI25, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie also als schlecht bewertet, basierend auf dem Relative Strength-Indikator.