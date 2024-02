MiMedx Aktie: Aufschrei, garantiert!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Der RSI von Mimedx wurde in den letzten 7 Tagen auf 38,52 Punkte festgelegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Für den 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 49,75, was ebenfalls auf ein neutrales Rating hinweist.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Mimedx-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts zeigt gemischte Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 7,19 USD, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs von 8,06 USD liegt. Dies entspricht einem positiven Unterschied von 12,1 Prozent und führt zu einer positiven Bewertung der Aktie. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (8,23 USD) zeigt sich jedoch ein anderer Trend, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt und somit zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Mimedx ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Im Laufe des letzten Jahres erhielt Mimedx 2 positive und keine neutralen oder negativen Bewertungen von Analysten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 10 USD, was einem Potenzial von 24,07 Prozent entspricht und somit zu einer positiven Empfehlung führt.

Insgesamt erhält die Mimedx-Aktie laut der Analyse somit ein neutrales Rating in Bezug auf den RSI, eine positive Bewertung basierend auf dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage, eine neutrale Bewertung basierend auf dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, eine neutrale Einschätzung der Anlegerstimmung und eine positive Empfehlung laut den Analysten.