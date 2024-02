Mgic Investment Aktie: Das liegt auf Eis

Die Dividendenrendite von Mgic Investment beträgt 2,32 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt (1,63 Prozent) liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mgic Investment mit einem Wert von 7,36 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 60,72. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien waren in den letzten Wochen positiv für Mgic Investment. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer signalisiert ebenfalls eine positive Bewertung. Jedoch wurde über die Aktie nur unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich zeigt sich jedoch eine Unterperformance der Aktie, da sie im vergangenen Jahr eine Rendite von 46,85 Prozent erzielt hat, was deutlich unter dem Durchschnitt von 151306,54 Prozent liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Sollten Mgic Investment Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Mgic Investment jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Mgic Investment-Analyse.

Mgic Investment: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...