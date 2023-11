Mgic Investment Aktie: War die Aufregung umsonst?

Der Aktienkurs von Mgic Investment verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 32,25 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche im Durchschnitt nur um 5,58 Prozent, was bedeutet, dass Mgic Investment eine Outperformance von +26,67 Prozent erzielte. Selbst im "Finanzen"-Sektor, der im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von 2,19 Prozent verzeichnete, übertraf Mgic Investment dieses Ergebnis um 30,06 Prozent. Diese beeindruckende Performance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert für Mgic Investment beträgt derzeit 59,34, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 41, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt resultiert daraus für den RSI die Einstufung "Neutral".

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Mgic Investment derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 15,77 USD, während der Kurs der Aktie bei 17,34 USD liegt, was einer Überperformance von +9,96 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 17,17 USD weist auf eine Abweichung von +0,99 Prozent hin, was Mgic Investment in diesem Zeitraum als "Neutral"-Wert ausweist. Insgesamt entspricht dies einem Rating von "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese in Bezug auf das aktuelle Kursniveau 2,76 Prozent und liegt damit 12,06 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Thrifts & Hypothekenfinanzierung, 14,82). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Mgic Investment-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs.

Insgesamt weist Mgic Investment beeindruckende Zahlen auf, die auf eine solide Performance und eine gute Positionierung in der Branche hindeuten.