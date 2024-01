Mgic Investment Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf eine Skala von 0 bis 100. Der RSI von Mgic Investment liegt bei 63,33 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Für den RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, ergibt sich ein Wert von 27,89, was einer Einstufung als "Gut" entspricht. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

Im Vergleich zur "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche erzielte Mgic Investment in den letzten 12 Monaten eine Performance von 52,42 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 18,99 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +33,43 Prozent für Mgic Investment. Auch im Vergleich zum gesamten "Finanzen"-Sektor liegt die Rendite von Mgic Investment mit 41,73 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einem Rating von "Gut" in dieser Kategorie.

Die Analysteneinschätzungen für Mgic Investment zeigen, dass in den letzten 12 Monaten 0 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht-Einschätzungen vorliegen, was im Schnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Im zurückliegenden Monat wurden 0 Gut, 1 Neutral- und 0 Schlecht-Empfehlungen abgegeben, was kurzfristig zu einer "Neutral"-Einstufung aus institutioneller Sicht führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 18,75 USD, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Mgic Investment von 19,29 USD einen Abstand von +17,41 Prozent zum GD200 (16,43 USD) aufweist, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, mit einem Kurs von 18,04 USD, zeigt einen Abstand von +6,93 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Insgesamt wird der Kurs der Mgic Investment-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.