Mgic Investment Aktie: Ist das noch normal?

Mgic Investment hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 53,6 Prozent erzielt, was eine Outperformance von 36,01 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche bedeutet. Auch im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite mit 42,61 Prozent über dem Durchschnitt von 10,99 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt Mgic Investment mit einer Quote von 2,76 % jedoch unter dem Branchendurchschnitt von 5,67 %. Die Differenz von 2,91 Prozentpunkten führt zu einer derzeitigen Einstufung als "Schlecht".

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 0-mal das Rating "Gut", 2-mal das Rating "Neutral" und 0-mal das Rating "Schlecht" für Mgic Investment vergeben. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite als "Neutral" eingestuft. Die durchschnittliche Empfehlung der Analysten aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Die Analysten erwarten eine Entwicklung von -3,75 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 18,75 USD, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die Mgic Investment-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis eine "Gut"-Bewertung erhält. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von +20,02 Prozent auf, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +9,68 Prozent aufweist.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.