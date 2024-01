Mfa Financialew löst Jubelsturm aus!

Weitere Suchergebnisse zu "MFA Financial":

Die MFA Financial Inc wurde von Analysten bewertet, die in den vergangenen 12 Monaten insgesamt 2 Kaufempfehlungen, 1 Halteempfehlung und keine Verkaufsempfehlungen ausgesprochen haben. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die MFA Financial Inc liegt bei 13 USD, was einer 16,8-prozentigen Steigerung des Aktienkurses entspricht, da der Kurs zuletzt bei 11,13 USD notierte. Daher erhält das Unternehmen insgesamt ein Rating von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der MFA Financial Inc-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage bei 88 liegt. Auf längere Sicht betrachtet, ist das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein Rating von "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Meinungen über die MFA Financial Inc. Während in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, dominierten in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen. Aufgrund dieser gemischten Signale wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wird die MFA Financial Inc-Aktie positiv bewertet, da der Aktienkurs einen Abstand von +6,1 Prozent zur 200-Tage-Linie von 10,49 USD aufweist und der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage eine Differenz von +5,2 Prozent aufweist. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse "Gut".