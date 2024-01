Mfa Financialew, ist immer für eine Überraschung gut!

Weitere Suchergebnisse zu "MFA Financial":

Die MFA Financial Inc Aktie hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung verzeichnet. Der aktuelle Kurs von 11,25 USD liegt um +7,55 Prozent über dem GD200 (10,46 USD) und signalisiert damit eine positive charttechnische Bewertung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 10,43 USD, was einem Abstand von +7,86 Prozent entspricht. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung des Aktienkurses der MFA Financial Inc, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber MFA Financial Inc in den letzten Tagen größtenteils positiv. Von insgesamt zwölf Tagen waren neun positiv, drei negativ und an einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält MFA Financial Inc daher eine positive Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 und 25 Tagen. Der RSI der MFA Financial Inc liegt bei 66,32 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der RSI25 beträgt 39 und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Situation an.

Analysten bewerten die MFA Financial Inc-Aktie aktuell als "Gut", basierend auf 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Kurzfristig, basierend auf den Studien des letzten Monats, wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 13 USD, was einem Aufwärtspotential von 15,56 Prozent entspricht und somit einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Insgesamt erhält die MFA Financial Inc-Aktie eine positive Bewertung für ihre charttechnische Entwicklung, Anlegerstimmung, RSI und Analysteneinschätzung.