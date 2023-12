Mfa Financialew Aktie: In selten guter Lage!

Weitere Suchergebnisse zu "MFA Financial":

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Bei der MFA Financial Inc liegt der 7-Tage-RSI derzeit bei 13,56 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 21,53 an, dass die MFA Financial Inc überverkauft ist, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Einschätzungen der Analysten für die MFA Financial Inc sind gemischt. In den letzten 12 Monaten wurde die Aktie 2-mal positiv, 1-mal neutral und keinmal negativ bewertet, was langfristig zu einem "Gut"-Rating führt. Die jüngsten Analysen führen jedoch zu einem Gesamturteil von "Neutral". Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 11,59 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 13 USD, was als positiv bewertet wird.

In den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über die MFA Financial Inc. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionen über das Unternehmen sind insgesamt jedoch rückläufig, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt negativ, obwohl in den letzten Tagen auch positive Themen diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung der Anleger-Stimmung.