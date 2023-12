Mfa Financialew Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "MFA Financial":

Die technische Analyse der MFA Financial Inc-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 11,27 USD einen Abstand von +7,85 Prozent zum GD200 (10,45 USD) aufweist, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 10,38 USD, was einer Entfernung von +8,57 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 70,64 Punkte, was darauf hinweist, dass die MFA Financial Inc-Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse führt.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung erhält die MFA Financial Inc-Aktie langfristig die Einschätzung "Gut", basierend auf 2 positiven, 1 neutralen und keiner negativen Bewertung. Kurzfristig wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da in letzter Zeit keine positiven Empfehlungen vorliegen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 13 USD, was eine Performance von 15,35 Prozent bedeuten würde und somit als "Gut" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, wie aus den Äußerungen der letzten Wochen hervorgeht. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Insgesamt wird die MFA Financial Inc-Aktie auf Basis der technischen Analyse, der Analysteneinschätzung und der Anleger-Stimmung als "Gut" bewertet.