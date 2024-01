Mfa Financialew Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Weitere Suchergebnisse zu "MFA Financial":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. In Bezug auf die MFA Financial Inc-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 16, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu steht der 25-Tage-RSI bei 39,39, was darauf hindeutet, dass die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie basierend auf dem 25-Tage-RSI eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich also nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für die MFA Financial Inc-Aktie.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen rund um die MFA Financial Inc-Aktie gemessen, weshalb diese eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messung kaum Veränderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Die langfristige Meinung der Analysten über die MFA Financial Inc-Aktie ist positiv, mit 2 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und 0 als "Schlecht". Es gibt keine aktuellen Analystenupdates aus dem letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 13 USD, was einer potenziellen Performance von 12,46 Prozent entspricht und daher zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln gemischte Stimmungen rund um die MFA Financial Inc-Aktie wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Unser Fazit basierend auf den Anlegerstimmungen ist daher, dass die Aktie als "Neutral" angemessen bewertet wird.