Mfa Financialew Aktie: Anleger aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "MFA Financial":

Die technische Analyse der MFA Financial Inc-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 11,19 USD um +4,29 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 10,73 USD abweicht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs mit 11,16 USD nahe dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 11,16 USD, was zu einem weiteren neutralen Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Analysteneinschätzung für MFA Financial Inc zeigt aus den letzten zwölf Monaten 2 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten, was im Schnitt zu einem positiven Rating führt. Keine aktuellen Analystenupdates liegen vor, aber das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie liegt bei 13 USD, was eine Empfehlung für einen Anstieg um 16,18 Prozent darstellt. Aus Analystensicht erhält die MFA Financial Inc-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die MFA Financial Inc liegt bei 41,54, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 42 und wird ebenfalls als neutral eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für MFA Financial Inc zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einem positiven Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von MFA Financial Inc bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut" vergeben.