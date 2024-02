Meyer Burger-Aktie: Wie tief denn noch?

Die Meyer Burger-Aktie (WKN: A0YJZX) macht dieser Tage große Sprünge an der Börse. Nachdem das Papier des Solartechnikunternehmens am Freitag auf ein neues 3-Jahrestief absackte, geht es am Montagmorgen um fast +10% nach oben. Wissen Anleger derzeit nicht, was sie von der Meyer Burger-Aktie halten sollen?