Mexikos Präsident sichert Biden Kooperation in Migrationsfragen zu

MEXIKO-STADT (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund des bevorstehenden Wegfalls einer strikten Abschieberegelung in den USA hat der mexikanische Präsident Andrés López Obrador seinem US-Kollegen Joe Biden Kooperationsbereitschaft in Migrationsfragen zugesichert. "Wir sind gute Nachbarn und Freunde", twitterte López Obrador am Dienstag nach dem virtuellen Treffen mit Biden. In dem einstündigen Gespräch hätten sie auch über die Zusammenarbeit im Kampf gegen den Drogen- und den Waffenhandel beraten.

Am 11. Mai läuft in den USA die sogenannte Titel-42-Regelung aus. Sie war unter dem früheren US-Präsidenten Donald Trump eingeführt worden und erleichterte unter Verweis auf die Corona-Pandemie eine schnelle Zurückweisung von Migranten. Die US-Regierung rechnet nun mit einer Verschärfung der ohnehin angespannten Lage an der Südgrenze, weil dort schon jetzt mehr Migranten aus Mittel- und Lateinamerika ankommen.

Washington kündigte deshalb umfassende Maßnahmen an, etwa die Verlegung zusätzlicher Soldaten an die Grenze, die Auslagerung der Erstregistrierung Asylsuchender nach Kolumbien und Guatemala und die Rückkehr zur Anwendung der sogenannten Titel-8-Regelung, die im Falle illegaler Einwanderung ein fünfjähriges Wiedereinreiseverbot vorsieht./aso/DP/he