Mexichem Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Die Analyse der Kommunikation im Internet liefert wichtige Einsichten in die Einschätzung einer Aktie. Bei Orbia Advance Sab De Cv wurden interessante Ausprägungen festgestellt. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -8,16 Prozent im Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt mit einer Abweichung von -5,02 Prozent eine "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt erzeugt eine "Gut"-Einstufung.

Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Orbia Advance Sab De Cv ein Neutral-Titel. Der RSI7 beträgt 53,85 und führt zu einer "Neutral"-Empfehlung, während der RSI25 von 54,91 ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.