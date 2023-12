Mexichem Aktie: Was passiert jetzt?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Orbia Advance Sab De Cv liegt bei 54,18 und deutet darauf hin, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 32 und zeigt ebenfalls eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation an, was ebenfalls zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt wird das Unternehmen daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In den Diskussionen auf sozialen Medien herrschen derzeit überwiegend negative Meinungen über die Orbia Advance Sab De Cv vor. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist.

Die Aktie von Orbia Advance Sab De Cv zeigt eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt.

In technischer Hinsicht beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Orbia Advance Sab De Cv auf 37,4 MXN, während die Aktie selbst einen Kurs von 37,73 MXN erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +0,88 Prozent, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 34,42 MXN, was die Aktie mit +9,62 Prozent Abstand zu einem "Gut"-Wert macht. Insgesamt wird daher die Gesamtbewertung für die Orbia Advance Sab De Cv als "Gut" eingestuft.