Mexichem Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in Bezug auf Orbia Advance Sab De Cv in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt waren. Es gab an einem Tag hauptsächlich positive Themen, jedoch keine negativen Diskussionen. An zwei Tagen waren die Anleger eher neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vorwiegend neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Orbia Advance Sab De Cv daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In technischer Hinsicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Orbia Advance Sab De Cv-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 37,37 MXN. Der letzte Schlusskurs von 35,38 MXN weicht somit um -5,33 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (35,09 MXN), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,83 Prozent). Demnach ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung der Orbia Advance Sab De Cv-Aktie.

Die Stimmung rund um die Aktie wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern bestimmt, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Beitragsanzahl und die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Orbia Advance Sab De Cv zeigt die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für die Aktie zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI von Orbia Advance Sab De Cv zeigt eine Ausprägung von 75 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 56,48, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einer Bewertung als "Schlecht".

