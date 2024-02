Mexichem Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Ceres Power":

Die Orbia Advance Sab De Cv-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 36,61 MXN verzeichnet. Der letzte Schlusskurs liegt jedoch bei 32,79 MXN, was einem Abweichung von -10,43 Prozent entspricht und somit charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 35,49 MXN liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von -7,61 Prozent führt und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt.

In sozialen Medien wurde die Orbia Advance Sab De Cv-Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anlegerstimmung auf dieser Ebene wird daher als "Gut" eingestuft, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, daher wird dieser Aspekt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Orbia Advance Sab De Cv-Aktie beträgt 69,74 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 64,24 für 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.