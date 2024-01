Mexichem Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die Stimmung und das Interesse an Aktien werden nicht nur durch Analysen von Banken beeinflusst, sondern auch durch langfristige Stimmungsbilder von Investoren und Nutzern im Internet. Wir haben die Stimmung rund um die Aktie von Orbia Advance Sab De Cv genauer unter die Lupe genommen. Die Anzahl der Diskussionen und die Veränderung der Stimmung im Internet geben Aufschluss über die langfristige Stimmungslage. Unsere Analyse ergab, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, greifen viele auf den Relative Strength Index (RSI) zurück. Der RSI für Orbia Advance Sab De Cv liegt bei 75, was zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,48, was zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral eingestellt waren. Es gab positive Diskussionen an einem Tag, aber keine negativen Gespräche. An zwei Tagen waren die Anleger eher neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Aufgrund unserer Stimmungsanalyse erhält Orbia Advance Sab De Cv daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Orbia Advance Sab De Cv-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 37,37 MXN liegt. Der letzte Schlusskurs (35,38 MXN) weicht somit um -5,33 Prozent ab, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Wenn wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage betrachten, liegt der letzte Schlusskurs (35,09 MXN) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,83 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Orbia Advance Sab De Cv-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.