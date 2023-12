Mexichem Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Analyse von Aktienkursen kann neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch auf weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger zurückgreifen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Orbia Advance Sab De Cv betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Einschätzungen negativ war. Allerdings zeigen die jüngsten Themen, die von Nutzern in den sozialen Medien diskutiert wurden, ein hauptsächlich positives Bild. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft, da die Stimmung gemischt zu sein scheint.

Bei der technischen Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Orbia Advance Sab De Cv-Aktie der letzten 200 Handelstage liegt der aktuelle Wert bei 37,41 MXN, was ähnlich dem letzten Schlusskurs von 38,89 MXN ist (Unterschied +3,96 Prozent). Dadurch wird die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der Wert bei 34,48 MXN, und der letzte Schlusskurs liegt über dem gleitenden Durchschnitt (+12,79 Prozent). In diesem Fall erhält die Aktie ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Orbia Advance Sab De Cv-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Orbia Advance Sab De Cv-Aktie hat einen Wert von 29, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI auf 25-Tage Basis von 29,32 zeigt, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Orbia Advance Sab De Cv.

Die Stimmungs- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Orbia Advance Sab De Cv in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat, was der Aktie eine "Gut"-Bewertung einbringt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.