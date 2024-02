Mexichem Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Das Anleger-Sentiment und der Buzz rund um Orbia Advance Sab De Cv wurden über einen längeren Zeitraum auf ihre Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung hin beobachtet und ausgewertet. Es ergibt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit die Einstufung "Neutral" für Orbia Advance Sab De Cv in diesem Punkt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 55,08 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 59,52, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen ergibt sich damit ein "Neutral"-Rating für Orbia Advance Sab De Cv in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Orbia Advance Sab De Cv im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses eine "Schlecht"-Einstufung. Der Kurs der Aktie verläuft um -9,34 Prozent über dem GD200 und um -5,9 Prozent über dem GD50. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Schlecht" für Orbia Advance Sab De Cv.