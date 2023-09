Mexco Energy wird heute 0.98 Prozent höher gehandelt

Mexco Energy (MXC) ist während der vergangenen 24 Stunden um 0.98 % gestiegen (Stand: 06:56 Uhr am Freitag, 8. September 2023 Mitteleuropäische Zeit). Eine Aktie von Mexco Energy kann derzeit für etwa 4.91 USD an globalen Börsen gekauft werden. Das aktuelle Angebot von Mexco Energy-Aktien beträgt 2,1 Mio.. Mexco Energy hat eine aktuelle Marktkapitalisierung von 24,8 Mio. USD und Mexco Energy-Aktien im Wert von etwa 19,5 Tsd. USD wurden in den vergangenen 24 Stunden an Börsen gehandelt. Seit Ende des letzten Monats ist die Aktie von Mexco Energy um -6.38 % gefallen. Der einfache gleitende Durchschnitt der letzten 200 Tage liegt bei 12.5 USD. Der höchste Preis der vergangenen 52 Wochen wurde am 14.09.2022 mit 20.7 USD verzeichnet. Das 52-Wochen-Tief lag am 06.06.2023 bei 10.3 USD.

