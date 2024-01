Mexco Energy Aktie: In selten guter Lage!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Anleger von Mexco Energy. An 13 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut" im Anleger-Sentiment.

Was die fundamentalen Kriterien betrifft, so liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mexco Energy bei 7,75, was unter dem Branchendurchschnitt von 29 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Mexco Energy derzeit einen Wert von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 28,09%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie aufgrund der negativen Differenz zu vergleichbaren Werten aus der Branche.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Mexco Energy liegt aktuell bei 24,19 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 53,39, was bedeutet, dass Mexco Energy hier weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Mexco Energy-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.