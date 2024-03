Mexco Energy Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Wir betrachten den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Mexco Energy. Der RSI7 liegt aktuell bei 57,14 Punkten, was darauf hindeutet, dass Mexco Energy weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 49,22 ebenfalls an, dass Mexco Energy weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI25 führt. Insgesamt erhält das Mexco Energy-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Mexco Energy wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, mit 12 Tagen positiver und 2 Tagen negativer Kommunikation. Auch aktuell dominieren positive Themen die Diskussionen, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält Mexco Energy insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert auch wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie, darunter die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung. Mexco Energy zeigte hier interessante Ausprägungen, mit einer erhöhten Diskussionsintensität und einer positiven Veränderung der Stimmungsrate. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mexco Energy bei 11, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 29,6 für "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" unter dem Durchschnitt liegt. Aus dieser Perspektive ist Mexco Energy unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.