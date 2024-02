Mexco Energy Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Mexco Energy hat in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität erlebt, was auf ein starkes Stimmungsbild hindeutet und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für Mexco Energy in Bezug auf diese Punkte.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Mexco Energy liegt bei 47,33 und der RSI25 bei 46,81, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Dieser technische Indikator bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energiesektor liegt die Rendite von Mexco Energy bei -23,53 Prozent, was mehr als 52 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie. Ebenso weist Mexco Energy derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, während der Branchendurchschnitt bei 25,11 % liegt. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Insgesamt zeigt sich also eine gemischte Bewertung für Mexco Energy, mit einer starken Diskussionsintensität und einer neutralen Stimmungsänderung, aber negativen Ergebnissen im Branchenvergleich und bei der Dividendenrendite.