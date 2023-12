Mexan Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Die Bewertung von Mexan basiert auf dem kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und dem etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Mexan-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 85,71, was darauf hinweist, dass Mexan überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Mexan von privaten Nutzern in sozialen Medien eher neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den vergangenen Wochen deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder verändern. Bei Mexan wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Die Dividendenrendite von Mexan liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt für die "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion. Die Kennzahl unterliegt börsentäglichen Schwankungen und ist daher dynamisch.