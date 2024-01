Mexan Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Mexan ist neutral, wie aus den Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten zwei Wochen hervorgeht. Weder positive noch negative Themen dominierten die Gespräche der letzten ein bis zwei Tage, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. In technischer Hinsicht wird die Mexan-Aktie als "Schlecht" eingestuft, da sie mit einem Kurs von 0,056 HKD nun -6,67 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Auch im Vergleich zu den letzten 200 Tagen wird die Aktie mit einer Distanz von -20 Prozent zum gleitenden Durchschnitt als "Schlecht" bewertet. Die Dividendenrendite von Mexan beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt und zu einer "Schlecht"-Einschätzung seitens der Redaktion führt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Mexan um -32,93 Prozent unter dem Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

