Mexan Aktie: In Lauerstellung

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne ermöglichen. Bei der Analyse von Mexan ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 66,67 Punkten, was darauf hinweist, dass Mexan weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte (66,67), was Mexan auch hier eine "Neutral"-Bewertung einbringt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Mexan mit einer Rendite von -31,4 Prozent mehr als 43 Prozent darunter. Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" verzeichnete eine mittlere Rendite von 5,68 Prozent, wobei Mexan mit 37,07 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält Mexan ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz um Mexan wurden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Mexan in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Bei einer Dividende von 0 % ist Mexan im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hotels Restaurants und Freizeit (5,83 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 5,83 Prozentpunkte beträgt. Daraus ergibt sich aktuell die Einstufung "Schlecht" für Mexan.