Mexan Aktie: Der Knall ist da!

Die Mexan-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,07 HKD verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 0,055 HKD, was einer Abweichung von -21,43 Prozent entspricht und charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,06 HKD) liegt über dem aktuellen Schlusskurs, was eine Abweichung von -8,33 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Mexan-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Mexan-Aktie im vergangenen Jahr bei -31,4 Prozent, was einer Unterperformance von 41,82 Prozent gegenüber dem Branchendurchschnitt entspricht. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (4,52 Prozent) liegt Mexan um 35,92 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung für Mexan wird von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen der letzten zwei Wochen deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden, weshalb die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Mexan-Aktie liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (75) deutet auf eine Überkauftheit hin und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Mexan.