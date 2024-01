Mexan Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Mexan in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie von uns mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für Mexan liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt jedoch einen Wert von 100, was als überkauft gilt. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie eine Bewertung als "Schlecht".

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen ergab neutrale Kommentare und Themen rund um Mexan in den letzten Tagen. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Mexan-Aktie am letzten Handelstag bei 0.055 HKD lag, was einem Rückgang von 21,43 Prozent entspricht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine negative Entwicklung hin, weshalb Mexan insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält.