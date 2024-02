Mewah Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie von Mewah derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 0,28 SGD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,295 SGD) um +5,36 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,29 SGD, was einer Abweichung von +1,72 Prozent entspricht. Damit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Mewah festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Hingegen wurde eine leichte Reduktion bei der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass Mewah zuletzt im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien stand. Dort wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Mewah. Daher ergibt sich eine Gesamtbewertung als "Gut" bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Im Branchenvergleich hat Mewah in den vergangenen 12 Monaten eine Outperformance von +7,17 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche erzielt. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Aktie 8,39 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.