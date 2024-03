Mewah Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Dividende von Mewah wird als Dividendenrendite angegeben und beträgt aktuell 5,31 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Nahrungsmittel"-Branche hat eine Dividendenrendite von 3,73 Prozent, was eine Differenz von +1,58 Prozent zur Mewah-Aktie ergibt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die Anlegerstimmung gegenüber Mewah war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Insgesamt gab es sieben positive und ein negatives Feedback, während an sechs Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vorwiegend neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Mewah daher ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Mewah liegt der 7-Tage-RSI bei 50 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt ebenfalls im neutralen Bereich. Daher erhält Mewah für den RSI eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist Mewah ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,62 auf, was im Vergleich zum Branchenmittel deutlich günstiger ist. Das Branchen-KGV liegt bei 292,87, was einen Abstand von 97 Prozent darstellt. Aufgrund dieser Zahlen wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.