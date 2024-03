Mevis Medical wird immer uninteressanter …

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Aktuell wird der RSI-Wert der Mevis Medical mit 100 als überkauft eingestuft, was auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage erweitert wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 52, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung als "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Meinungen zu Mevis Medical in den letzten Wochen tendenziell positiv sind. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Gut" bewertet werden kann.

Im Hinblick auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Mevis Medical als "Schlecht" eingestuft, da der GD200 bei 27,23 EUR liegt und der Kurs der Aktie (24,4 EUR) um -10,39 Prozent darüber liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 24,61 EUR, was einer Abweichung von -0,85 Prozent entspricht und somit als "Neutral"-Wert eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung als "Neutral".

Die Dividendenrendite der Mevis Medical liegt bei 0 Prozent, was 7,35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Gesundheitstechnologie-Branche liegt. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Aktie aus heutiger Sicht ein unrentables Investment ist und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.