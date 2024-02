Mevis Medical Aktie: Hilfe!

Mevis Medical, ein Unternehmen aus dem Bereich Gesundheitspflege, hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -28,74 Prozent erzielt, was mehr als 16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Der Sektor Gesundheitstechnologie verzeichnete eine mittlere Rendite von -11,13 Prozent, wobei Mevis Medical mit 17,61 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse wird deutlich, dass die Mevis Medical-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Vergleich nicht gut abschneidet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 27,87 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 24,2 EUR liegt, was einer Abweichung von -13,17 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 24,34 EUR eine geringe Abweichung von nur -0,58 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf längerfristiger Basis und zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigte sich bei Mevis Medical eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft.

Was die Dividende betrifft, so schüttet Mevis Medical niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt Gesundheitstechnologie, was zu einer "Schlecht"-Einstufung in diesem Bereich führt.

Insgesamt ergibt sich also in verschiedenen Kategorien eine eher negative Bewertung für Mevis Medical, sowohl in Bezug auf die Aktienentwicklung als auch hinsichtlich der Dividendenausschüttung.