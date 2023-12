Mevis Medical Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Weitere Suchergebnisse zu "KBC Groep":

Bei Mevis Medical hat sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild gezeigt. Dies bedeutet, dass es keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt, weshalb das Stimmungsbild neutral bewertet wird. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke, gemessen an der Anzahl der Beiträge, wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" für Mevis Medical in diesem Aspekt.

In der technischen Analyse wird die Mevis Medical derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 29,43 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 24,6 EUR liegt, was einer Abweichung von -16,41 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 25,24 EUR führt zu einer neutralen Bewertung, da hier eine Abweichung von -2,54 Prozent vorliegt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" im Bereich der technischen Analyse.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Gesundheitstechnologie) wird Mevis Medical aus fundamentaler Sicht als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 11,02, was einem Abstand von 89 Prozent zum Branchen-KGV von 101,34 entspricht. Auf dieser Grundlage wird eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Mevis Medical-Aktie einen Wert von 47,62 für den RSI7 und 57,45 für den RSI25, was jeweils zu einer neutralen Einstufung führt. Somit wird auch auf der Ebene des Relative Strength-Indikators eine Gesamtbewertung von "Neutral" erzielt.

