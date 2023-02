Mettler-Toledo Aktie: Das ist erstaunlich

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Mettler-toledo, die im Segment "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 04.02.2023, 00:56 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 1583.88 USD.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Mettler-toledo auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mettler-toledo liegt bei einem Wert von 38,85. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" (KGV von 68,25) unter dem Durschschnitt (ca. 43 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Mettler-toledo damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Mettler-toledo-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen "Buy", 2 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Mettler-toledo-Aktie. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 1358,25 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -14,25 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (1583,88 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Sell"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Mettler-toledo somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Mettler-toledo wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An sechs Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Sell"-Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Mettler-toledo auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.