Mettler-Toledo Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Kurs der Aktie Mettler-toledo steht am 02.02.2023, 12:26 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 1560.54 USD. Der Titel wird der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" zugerechnet.

Wie Mettler-toledo derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Mettler-toledo wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 1 Buy, 2 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Das Kursziel für die Aktie der Mettler-toledo liegt im Mittel wiederum bei 1358,25 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 1560,54 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -12,96 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Sell". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Mettler-toledo insgesamt die Einschätzung "Hold".

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Mettler-toledo mit einem Wert von 38,85 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 68,25 , womit sich ein Abstand von 43 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Mettler-toledo erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -10,03 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche sind im Durchschnitt um 36,5 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -46,52 Prozent im Branchenvergleich für Mettler-toledo bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 32,69 Prozent im letzten Jahr. Mettler-toledo lag 42,71 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.