Mettler-Toledo Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

An der Börse New York notiert die Aktie Mettler-toledo am 09.12.2022, 12:37 Uhr, mit dem Kurs von 1482.73 USD. Die Aktie der Mettler-toledo wird dem Segment "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" zugeordnet.

Unser Analystenteam hat Mettler-toledo auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 34,74 liegt Mettler-toledo unter dem Branchendurchschnitt (49 Prozent). Die Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" weist einen Wert von 67,84 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Mettler-toledo 0 mal die Einschätzung buy, 2 mal die Einschätzung Hold sowie 1 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Hold". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Mettler-toledo vor. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 1482,73 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von -14,95 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 1261 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Sell"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Hold".

3. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Mettler-toledo führt bei einem Niveau von 25,44 zur Einstufung "Buy". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 30,24 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Buy".