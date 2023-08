Mettler-Toledo Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

An der Börse New York notiert die Aktie Mettler-toledo am 04.08.2023, 18:12 Uhr, mit dem Kurs von 1274.22 USD. Die Aktie der Mettler-toledo wird dem Segment "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" zugeordnet.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Mettler-toledo entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Mettler-toledo mit einer Rendite von 11,22 Prozent mehr als 157 Prozent darunter. Die "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 230,9 Prozent. Auch hier liegt Mettler-toledo mit 219,69 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Mettler-toledo ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 32,53 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 59 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 78,62 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 0 % ist Mettler-toledo im Vergleich zum Branchendurchschnitt Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen (2,37 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 2,37 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

