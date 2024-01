Mettler-Toledo Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Die Aktie von Mettler-toledo wird derzeit mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik. In den letzten 12 Monaten hat die Aktie eine Performance von -26,45 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 13,22 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -39,67 Prozent im Branchenvergleich für Mettler-toledo. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 20,22 Prozent hatte, lag Mettler-toledo 46,67 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Daher erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Mettler-toledo als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 57,23 und der RSI25 liegt bei 39,01, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung geführt, da es in den letzten zwei Wochen 8 "Schlecht"-Signale gab, im Gegensatz zu 0 "Gut"-Signalen.

Insgesamt erhält die Aktie von Mettler-toledo daher eine schlechte Bewertung in Bezug auf Dividendenpolitik, Branchenvergleich, Relative Strength-Index und Anleger-Sentiment.