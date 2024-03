Mettler-Toledo Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv für die Anleger. Überwiegend wurden positive Themen diskutiert an neun Tagen, während an fünf Tagen negative Themen vorherrschten. In den letzten Tagen konzentrierten sich die Anleger jedoch verstärkt auf negative Aspekte in Bezug auf das Unternehmen Mettler-toledo. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Daten ergaben in den letzten zwei Wochen ein Überwiegen von Verkaufssignalen. Spezifisch handelte es sich um 5 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 1 "Gut"-Signal auf Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Ein bekanntes Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index, RSI, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von sieben Tagen aufeinander bezieht. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI für Mettler-toledo liegt bei 39,31, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 32,61 und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die Analyse der Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, zeigt sich für Mettler-toledo eine überwiegend positive Einschätzung. Insgesamt ergibt sich ein "Gut", da 1 Empfehlung "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen vorliegen. Es liegen keine aktuellen Updates der Analysten zu Mettler-toledo aus dem letzten Monat vor. Das Kursziel der Analysten für Mettler-toledo liegt im Durchschnitt bei 1520 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 14,49 Prozent entspricht, da der Kurs zuletzt bei 1327,6 USD notierte. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut" basierend auf der Analystenuntersuchung.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Mettler-toledo im vergangenen Jahr eine Rendite von -11,84 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Mettler-toledo damit 1435,21 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" beträgt 2,69 Prozent, wobei Mettler-toledo aktuell 14,53 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.