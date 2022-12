Mettler-Toledo Aktie: Endlich geschafft?

Der Mettler-toledo-Kurs wird am 03.12.2022, 03:34 Uhr an der Heimatbörse New York mit 1490.33 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen".

Unsere Analysten haben Mettler-toledo nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Mettler-toledo erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -15,28 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche sind im Durchschnitt um 26,22 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -41,51 Prozent im Branchenvergleich für Mettler-toledo bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 25,81 Prozent im letzten Jahr. Mettler-toledo lag 41,09 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Mettler-toledo-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 0 Buy, 2 Hold, 1 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Mettler-toledo vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 1261 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -15,39 Prozent erzielen, da sie derzeit 1490,33 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Sell". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Hold".

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mettler-toledo liegt bei einem Wert von 34,74. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" (KGV von 67,83) unter dem Durschschnitt (ca. 49 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Mettler-toledo damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.