Mettler-Toledo Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Für die Aktie Mettler-toledo aus dem Segment "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" wird an der heimatlichen Börse New York am 08.08.2022, 12:32 Uhr, ein Kurs von 1347.72 USD geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Mettler-toledo einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Mettler-toledo jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Mettler-toledo für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Mettler-toledo für diesen Faktor die Einschätzung "Sell". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Sell"-Einstufung. Damit ist Mettler-toledo insgesamt ein "Sell"-Wert.

2. Anleger: Die Diskussionen rund um Mettler-toledo auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die negativen Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Sell" einzustufen. Schließlich lassen sich im zurückliegenden Zeitraum auf dieser Ebene auch ein Handelssignal ermitteln. Das Bild ergibt 1 Sell-Signal. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als "Sell" Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Mettler-toledo sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Sell" angemessen bewertet.

3. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Mettler-toledo-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Buy", 2 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Mettler-toledo-Aktie. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Mettler-toledo-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (0 Buy, 2 Hold, 1 Sell). Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 1261 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -6,43 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (1347,72 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Sell"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Mettler-toledo somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.