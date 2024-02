Mettler-Toledo Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der Aktienkurs von Mettler-toledo liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor um 26,45 Prozent niedriger, was mehr als 21 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche, die in den letzten 12 Monaten bei -9,85 Prozent lag, liegt Mettler-toledo mit einer Rendite von -26,45 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Um die aktuelle Lage des Unternehmens zu beurteilen, wurde der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 58,56 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Mettler-toledo-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt einen Wert von 49,89, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Mettler-toledo also eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Mettler-toledo-Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 1198,09 USD, während der Kurs der Aktie bei 1187,44 USD liegt, was einer Abweichung von -0,89 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine Abweichung von +0,15 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie also als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Trotzdem wurden auch 6 Schlecht-Signale identifiziert, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.