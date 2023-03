Mettler-Toledo Aktie: Aktuelle Entwicklungen und Prognosen

In den zurückliegenden drei Monaten wurden insgesamt neun Einschätzungen von Analysten zur Mettler-Toledo-Aktie abgegeben. Kein Expertenurteil fiel dabei positiv aus, alle Neun stuften das Wertpapier als “Neutral” ein. Aktuellste Bewertungen bestätigen diese Einschätzung und geben ein “Neutral”-Rating aus (0 “Gut”, 9 “Neutral”, 0 “Schlecht”). Im Durchschnitt gehen die Analysten von einem Kursziel in Höhe von 1.553,45 USD aus – dies entspricht einem Aufwärtspotential von ca.16,67 Prozent bei einem Schlusskurs von zuletzt 1.327,50 USD je Anteilsschein und resultiert somit in einer Empfehlung zum Kauf zu diesem Zielkursniveau hin.

Mettler-Toledo: Was sagen aktuelle Chartanalysen aus?

Im Bereich der Aktienanalysen ist es von Bedeutung zu wissen, ob ein Wertpapier momentan eine positive oder negative Entwicklung aufweist. Ein...